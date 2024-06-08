На премьера Дании Фредериксен совершено нападение в Копенгагене

Журналисты рассказали, что к премьер-министру Дании на улице подошёл человек и ударил её. Правительственная канцелярия по этому поводу уже заявила, что председатель кабинета министров "шокирована случившимся".

Стоит отметить, что сама потерпевшая никак это происшествие не прокомментировала. Полиция задержала нападавшего. В то же время корреспонденты Ritzau подчёркивают, что в последние дни датский премьер участвовала в предвыборной кампании своего однопартийца Кристеля Шалдемусе, который также является кандидатом в Европарламент.