На премьера Дании Фредериксен совершено нападение в Копенгагене
Ritzau: В Копенгагене совершено нападение на премьер-министра Дании Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Обложка © ТАСС / ЕРА / Claus Bjoern Larsen
На главу датского правительства Метте Фредериксен напал мужчина. Согласно информации Ritzau, инцидент произошёл на площади Кюльторве, находящейся в Старом городе Копенгагена.
Журналисты рассказали, что к премьер-министру Дании на улице подошёл человек и ударил её. Правительственная канцелярия по этому поводу уже заявила, что председатель кабинета министров "шокирована случившимся".
Стоит отметить, что сама потерпевшая никак это происшествие не прокомментировала. Полиция задержала нападавшего. В то же время корреспонденты Ritzau подчёркивают, что в последние дни датский премьер участвовала в предвыборной кампании своего однопартийца Кристеля Шалдемусе, который также является кандидатом в Европарламент.
Не так давно нападению подвергся премьер Словакии Роберт Фицо. В политика несколько раз прямо на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула, он попытался скрыться, но его быстро задержали. По версии следствия, стрелок действовал не один. Фицо пережил несколько серьёзных операций, сейчас жизни политика ничего не угрожает, он находится в сознании и общается с окружением.