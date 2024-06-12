"Трусы и дезертиры!": Армянские депутаты подрались из-за слов Пашиняна о генералах

Заседание парламента Армении в среду, 12 июня, было прервано из-за драки между оппозиционными и провластными депутатами. По данным местных СМИ, потасовка началась после слов премьера Николы Пашиняна о некоторых генералах в стране. Политик назвал их трусами и дезертирами, которые "оставили поле боя в 2020 году в Нагорном Карабахе".

Заседание парламента Армении было прервано из-за потасовки между депутатами. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Национальное собрание Армении / 24News/BLOG

"Многие из тех генералов, о которых вы [оппозиция] говорите, пили тосты за родину. Как только началось наступление, звонили мне о просьбе вывезти их. Они трусы и дезертиры", — произнёс Пашинян, после чего началась драка.