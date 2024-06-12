"Трусы и дезертиры!": Армянские депутаты подрались из-за слов Пашиняна о генералах
Заседание парламента Армении было прервано из-за потасовки между депутатами
Заседание парламента Армении в среду, 12 июня, было прервано из-за драки между оппозиционными и провластными депутатами. По данным местных СМИ, потасовка началась после слов премьера Николы Пашиняна о некоторых генералах в стране. Политик назвал их трусами и дезертирами, которые "оставили поле боя в 2020 году в Нагорном Карабахе".
Заседание парламента Армении было прервано из-за потасовки между депутатами. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Национальное собрание Армении / 24News/BLOG
"Многие из тех генералов, о которых вы [оппозиция] говорите, пили тосты за родину. Как только началось наступление, звонили мне о просьбе вывезти их. Они трусы и дезертиры", — произнёс Пашинян, после чего началась драка.
Судя по трансляции на странице парламента Армении в соцсетях, потасовка произошла на третьем часу заседания. Через несколько минут оно возобновилось, но у стен законодательного органа начались стычки протестующих с полицией.
Как сообщал Life.ru, массовые протесты с призывом отставки Пашиняна регулярно вспыхивают в Ереване после начала процесса делимитации границы с Азербайджаном. Новым премьером оппозиция требует назначить архиепископа Баграта Галстаняна. Глава правительства пытался умерить пыл сограждан с помощью видеообращения, однако результат оказался околонулевым. При этом Пашинян продолжает утверждать, что кабмин уйдёт в отставку только в том случае, если этого захотят граждане.
ТАСС / Sergei Grits