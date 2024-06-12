В Ереване полиция применила против протестующих светошумовые гранаты

Полицейские начали применять шумовые гранаты против протестующих возле здания парламента Армении. В Ереване вновь накаляется обстановка между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов, сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, среди демонстрантов есть пострадавшие, несколько человек увезла скорая с ранениями ног. Спикер Ален Симонян в ходе заседания парламента подтвердил, что полицейские применили специальные средства.