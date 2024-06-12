В Ереване полиция применила против протестующих светошумовые гранаты
Протест в Ереване 12 июня. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Полицейские начали применять шумовые гранаты против протестующих возле здания парламента Армении. В Ереване вновь накаляется обстановка между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов, сообщают местные СМИ.
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты. Видео © Telegram / Армянская вендетта
По данным журналистов, среди демонстрантов есть пострадавшие, несколько человек увезла скорая с ранениями ног. Спикер Ален Симонян в ходе заседания парламента подтвердил, что полицейские применили специальные средства.
Осколки от светошумовых гранат в Ереване. Фото © Telegram / Армянская вендетта
Напомним, массовые протесты с требованием отправить премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отставку регулярно вспыхивают в Ереване после старта процесса делимитации границы с Азербайджаном. Новым премьером оппозиция требует назначить архиепископа Баграта Галстаняна. Глава кабмина пытался умерить пыл сограждан с помощью видеообращения, но результат оказался околонулевым. Тем не менее Пашинян продолжает утверждать, что кабмин страны уйдёт в отставку, если народ этого захочет.