Пашинян назвал условие, при котором Правительство Армении уйдёт в отставку
Пашинян: Кабмин Армении уйдёт в отставку, если народ этого захочет
Армянский кабмин уйдёт в отставку лишь в тот момент, когда этого захотят граждане. Об этом в среду, 12 июня, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Я десятки раз заявлял, что если народ Армении захочет смены правительства, то народ республики осуществит эту смену", — сказал он в ходе брифинга в парке парламента на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки.
Высказался Пашинян и по поводу скопления множества правоохранителей и спецтехники у парламента. По его словам, это нужно для нормального функционирования законодательной власти.
Напомним, что массовые протесты с требованием отправить Пашиняна в отставку регулярно вспыхивают в Ереване после старта процесса делимитации границы с Азербайджаном. Новым премьером оппозиция требует назначить архиепископа Баграта Галстаняна. Глава кабмина пытался умерить пыл сограждан с помощью видеообращения, но результат оказался околонулевым.
ТАСС / Александр Патрин