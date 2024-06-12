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12 июня, 15:50

Пашинян назвал условие, при котором Правительство Армении уйдёт в отставку

Пашинян: Кабмин Армении уйдёт в отставку, если народ этого захочет

Армянский кабмин уйдёт в отставку лишь в тот момент, когда этого захотят граждане. Об этом в среду, 12 июня, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Я десятки раз заявлял, что если народ Армении захочет смены правительства, то народ республики осуществит эту смену", — сказал он в ходе брифинга в парке парламента на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки.

Высказался Пашинян и по поводу скопления множества правоохранителей и спецтехники у парламента. По его словам, это нужно для нормального функционирования законодательной власти.

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Напомним, что массовые протесты с требованием отправить Пашиняна в отставку регулярно вспыхивают в Ереване после старта процесса делимитации границы с Азербайджаном. Новым премьером оппозиция требует назначить архиепископа Баграта Галстаняна. Глава кабмина пытался умерить пыл сограждан с помощью видеообращения, но результат оказался околонулевым.

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ТАСС / Александр Патрин

Никита Осипов
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