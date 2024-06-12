Пашинян назвал условие, при котором Правительство Армении уйдёт в отставку

Армянский кабмин уйдёт в отставку лишь в тот момент, когда этого захотят граждане. Об этом в среду, 12 июня, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Я десятки раз заявлял, что если народ Армении захочет смены правительства, то народ республики осуществит эту смену", — сказал он в ходе брифинга в парке парламента на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки.