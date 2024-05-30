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30 мая, 07:33

Армения начала утро с протестного автопробега и столкновений с полицией

Большие силы полиции стянуты в центр Еревана из-за протестов оппозиции

Большое количество сотрудников полиции Армении стянуто к зданию правительства в преддверии заранее объявленной акции протеста, участники которой призывают к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Видео с заполонившими центр армянской столицы правоохранителями публикуют пользователи социальных сетей.

Большие силы полиции стянуты в центр Еревана в связи с митингами оппозиции. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Telegram / Հանուն Հայրենիքի, Mika Badalyan

На опубликованных в социальных сетях кадрах с улиц столицы Армении видны толпы протестующих, которых теснят отряды полицейских. Очевидцы также засняли большую колонну автомобилей. Протестный автопробег движется по направлению к площади Республики в центре города.

Пашинян останется: Протестующим в Армении предрекли крах их главной цели
Пашинян останется: Протестующим в Армении предрекли крах их главной цели

Напомним, что митинги в Ереване не стихают вот уже месяц. Протестующие требуют отправить в отставку действующий кабмин. Счёт задержанных полицией участников протестных акций идёт на сотни. Оппозиция настаивает на отставке Пашиняна из-за его отношения к вопросу делимитации границы с Азербайджаном и предлагает собственного кандидата на пост главы правительства — архиепископа Баграта Галстаняна. Вчера в городе состоялся очередной крупный митинг, протестующие во главе с лидером оппозиции прошли маршем к зданию МВД.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Հանուն Հայրենիքի

Юрий Лысенко
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