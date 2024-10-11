Песков рассказал Life.ru, будет ли РФ поздравлять победителя выборов президента США
Песков: Россия вряд ли будет поздравлять победителя выборов президента США
РФ вряд ли будет поздравлять победителя выборов президента США, заявил Life.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил о сложных отношениях Москвы и Вашингтона.
Дмитрий Песков — о том, будет ли РФ поздравлять нового президента США. Видео © Life.ru
«Вряд ли. Они же крайне недружественное государство», — сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков выразил сожаление демонизацией России и президента Владимира Путина в ходе избирательной кампании в США. По словам пресс-секретаря российского лидера, наша страна уже стала неотъемлемой частью американской политики.
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