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11 октября, 09:53

Песков рассказал Life.ru, будет ли РФ поздравлять победителя выборов президента США

Песков: Россия вряд ли будет поздравлять победителя выборов президента США

РФ вряд ли будет поздравлять победителя выборов президента США, заявил Life.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил о сложных отношениях Москвы и Вашингтона.

Дмитрий Песков — о том, будет ли РФ поздравлять нового президента США. Видео © Life.ru

«Вряд ли. Они же крайне недружественное государство», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков выразил сожаление демонизацией России и президента Владимира Путина в ходе избирательной кампании в США. По словам пресс-секретаря российского лидера, наша страна уже стала неотъемлемой частью американской политики.

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Life.ru

Александр Юнашев
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