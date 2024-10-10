«Вызывает сожаление»: В Кремле высказались о демонизации России на выборах в США

Демонизация России и её президента Владимира Путина в избирательной кампании США вызывает сожаление, сообщил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это вряд ли навредит отношениям двух стран, потому их уже ничто не испортит.

Как отметил представитель Кремля, за несколько электроральных циклов тема нашей страны стала уже неотъемлемой частью американской избирательной кампании. По его словам, принцип «чем хуже в отношении РФ, тем лучше для внутриполитической выгоды» активно применяют практически все кандидаты в президенты США. По мнению Пескова, такой подход вряд ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры.