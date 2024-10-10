«Вызывает сожаление»: В Кремле высказались о демонизации России на выборах в США
Песков: В Кремле сожалеют из-за демонизации России на выборах в США
Демонизация России и её президента Владимира Путина в избирательной кампании США вызывает сожаление, сообщил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это вряд ли навредит отношениям двух стран, потому их уже ничто не испортит.
Как отметил представитель Кремля, за несколько электроральных циклов тема нашей страны стала уже неотъемлемой частью американской избирательной кампании. По его словам, принцип «чем хуже в отношении РФ, тем лучше для внутриполитической выгоды» активно применяют практически все кандидаты в президенты США. По мнению Пескова, такой подход вряд ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры.
«Можно высказать только сожаление. <...> В целом вряд ли это может навредить сейчас нашим двусторонним отношениям, потому что трудно придумать, что может опустить их на уровень ниже, чем тот, который сейчас наблюдается», — добавил пресс-секретарь президента.
Сейчас в Штатах ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Согласно социальным опросам, преимущество было на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября совершили очередную попытку покушения, его шансы на победу в выборах выросли до 50%. Голосование состоится уже 5 ноября.
Life.ru