«Страна отправится к чертям»: Победа Харрис на выборах уничтожит США, считает Трамп
Трамп заявил, что грядущие выборы могут стать последними в истории США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал тревожное заявление о будущем Штатов после грядущих выборов. По его словам, ноябрьское голосование может оказаться последним. По крайней мере, если победит представительница демократов Камала Харрис.
«Если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы», — приводит слова политика газета The Guardian.
С похожим заявлением также неоднократно выступал предприниматель Илон Маск, предрекая Соединённым Штатам беды в случае победы Камалы Харрис. По его мнению, президентство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а также спровоцирует в стране волну репрессий.