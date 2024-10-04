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4 октября, 13:52

«Страна отправится к чертям»: Победа Харрис на выборах уничтожит США, считает Трамп

Трамп заявил, что грядущие выборы могут стать последними в истории США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал тревожное заявление о будущем Штатов после грядущих выборов. По его словам, ноябрьское голосование может оказаться последним. По крайней мере, если победит представительница демократов Камала Харрис.

«Если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы», — приводит слова политика газета The Guardian.

Маск годами тайно жертвовал партии Трампа десятки миллионов долларов
Маск годами тайно жертвовал партии Трампа десятки миллионов долларов

С похожим заявлением также неоднократно выступал предприниматель Илон Маск, предрекая Соединённым Штатам беды в случае победы Камалы Харрис. По его мнению, президентство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а также спровоцирует в стране волну репрессий.

Мария Любицкая
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