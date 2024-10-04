«Страна отправится к чертям»: Победа Харрис на выборах уничтожит США, считает Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал тревожное заявление о будущем Штатов после грядущих выборов. По его словам, ноябрьское голосование может оказаться последним. По крайней мере, если победит представительница демократов Камала Харрис.

«Если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы», — приводит слова политика газета The Guardian.