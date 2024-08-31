Маск озаботился судьбой соцсети X в США в случае победы демократов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил обеспокоенность возможными нападками на платформу X в США в случае, если кандидат от демократов Камала Харрис станет президентом. В своём посте на X он отметил, что текущая атака на свободу слова является беспрецедентной для XXI века и пообещал, что подобное произойдёт и в Америке, если действующий вице-президент и её партнер по предвыборной гонке Тим Уолц придут к власти.

Бизнесмен предполагает, что администрация Демократической партии может принять меры, аналогичные тем, которые были предприняты в Бразилии. В середине августа X сообщил о закрытии своего представительства в этой стране после угроз со стороны местных властей. Судья ди Морайс приказал провести расследование на основании обвинений, что владелец соцсети препятствовал правосудию и использовал социальные сети для распространения дезинформации.

Ди Морайс предупреждал, что власти Бразилии не потерпят вмешательства иностранных миллиардеров в дела страны и попустительства нарушению местных законов. В этом контексте Маск считает, что подобные угрозы могут повториться в США, если демократическая администрация начнёт активные действия против платформы.