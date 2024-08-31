Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети Х в стране
Reuters: Суд Бразилии приостановил работу соцсети Х из-за юридических споров
Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс вынес решение о немедленной приостановке деятельности социальной сети Х в стране. Этот шаг стал результатом действий владельца платформы Илона Маска, который отказался назначить юридического представителя соцсети в стране. По информации агентства Reuters, решение было принято на основании судебного документа.
Запрет на работу соцсети стал реакцией на неисполнение обязательств, которые владелец платформы должен был выполнить в соответствии с бразильскими законодательными требованиями. Со стороны предпринимателя не последовало необходимых действий для соблюдения закона, что и стало причиной для судебного вмешательства.
Ранее основатель SpaceX и владелец социальной сети X Илон Маск предупредил о возможном банкротстве США в ближайшем будущем. На своей странице в соцсети он отметил, что при текущих темпах государственных расходов страна стремительно приближается к финансовому краху, а перерасход средств правительством ведёт к инфляции.
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