Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети Х в стране

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс вынес решение о немедленной приостановке деятельности социальной сети Х в стране. Этот шаг стал результатом действий владельца платформы Илона Маска, который отказался назначить юридического представителя соцсети в стране. По информации агентства Reuters, решение было принято на основании судебного документа.

Запрет на работу соцсети стал реакцией на неисполнение обязательств, которые владелец платформы должен был выполнить в соответствии с бразильскими законодательными требованиями. Со стороны предпринимателя не последовало необходимых действий для соблюдения закона, что и стало причиной для судебного вмешательства.