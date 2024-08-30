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Регион
30 августа, 13:57

Маск предупредил, что США из-за политики Байдена стремительно приближаются к банкротству

Маск: США в скором времени может ожидать банкротство

США в ближайшее время могут столкнуться с банкротством, считает американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск. Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

«При текущих темпах государственных расходов США стремительно приближается к банкротству. Перерасход средств кабмином провоцирует инфляцию», — указал миллиардер.

Как сообщал Life.ru, в конце июля впервые в истории госдолг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году. В то же время в МВФ ожидают, что к 2032 году соотношение госдолга США к ВВП превысит 140%. Фонд предупредил, что такой рост представляет угрозу как для национальной, так и для мировой экономики, и призвал власти страны незамедлительно приступить к погашению. Отметим, что на начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США составлял 28 триллионов долларов.

Америке предрекли феноменальный скачок госдолга из-за Байдена
Америке предрекли феноменальный скачок госдолга из-за Байдена
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Никита Осипов
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