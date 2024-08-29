Принадлежащая Маску соцсеть X впервые протестировала собственный аналог Zoom
Первая видеоконференция разработчиков в соцсети X. Обложка © X / Chris Park
Команда разработчиков соцсети X отчиталась о проведении первой в истории платформы видеоконференции с использованием нового инструмента, который скоро станет доступен остальным пользователям. Подробностями о предстоящем аналоге Zoom поделился один из сотрудников компании Крис Парк, прикрепив скриншот с интерфейсом софта.
По словам разработчика, участники видеоконференций в X получат возможность закреплять основных докладчиков, а улучшенная визуализация уведомлений позволит легче отслеживать присоединившихся к диалогу юзеров. Когда новинка станет общедоступной, Парк не уточнил.
На инструмент уже успел отреагировать и глава соцсети Илон Маск. Американский миллиардер оставил под постом с описанием разработки огненный эмодзи.
На фоне тестирования режима видеоконференций у тысяч пользователей X произошёл массовый сбой. А до этого соцсеть отказывалась исправно функционировать 25 августа — сразу после задержания в Париже Павла Дурова.