Принадлежащая Маску соцсеть X впервые протестировала собственный аналог Zoom

Команда разработчиков соцсети X отчиталась о проведении первой в истории платформы видеоконференции с использованием нового инструмента, который скоро станет доступен остальным пользователям. Подробностями о предстоящем аналоге Zoom поделился один из сотрудников компании Крис Парк, прикрепив скриншот с интерфейсом софта.

По словам разработчика, участники видеоконференций в X получат возможность закреплять основных докладчиков, а улучшенная визуализация уведомлений позволит легче отслеживать присоединившихся к диалогу юзеров. Когда новинка станет общедоступной, Парк не уточнил.