Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 22:28

Принадлежащая Маску соцсеть X впервые протестировала собственный аналог Zoom

Первая видеоконференция разработчиков в соцсети X. Обложка © X / Chris Park

Первая видеоконференция разработчиков в соцсети X. Обложка © X / Chris Park

Команда разработчиков соцсети X отчиталась о проведении первой в истории платформы видеоконференции с использованием нового инструмента, который скоро станет доступен остальным пользователям. Подробностями о предстоящем аналоге Zoom поделился один из сотрудников компании Крис Парк, прикрепив скриншот с интерфейсом софта.

По словам разработчика, участники видеоконференций в X получат возможность закреплять основных докладчиков, а улучшенная визуализация уведомлений позволит легче отслеживать присоединившихся к диалогу юзеров. Когда новинка станет общедоступной, Парк не уточнил.

На инструмент уже успел отреагировать и глава соцсети Илон Маск. Американский миллиардер оставил под постом с описанием разработки огненный эмодзи.

Соцсеть X разрешила пользователям публиковать порно
Соцсеть X разрешила пользователям публиковать порно

На фоне тестирования режима видеоконференций у тысяч пользователей X произошёл массовый сбой. А до этого соцсеть отказывалась исправно функционировать 25 августа — сразу после задержания в Париже Павла Дурова.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • twitter
  • Илон Маск
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров