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Регион
28 августа, 03:58

В работе соцсети X произошёл сбой

Сбой произошёл в работе социальной сети X. О проблемах сообщают пользователи разных стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В основном фиксируются проблемы в работе приложения, часть людей жалуются на работу сайта, а некоторые испытывают трудности с подключением к серверу. В основном жалобы поступают из США.

Telegram вышел в топы скачиваний после ареста Дурова
Telegram вышел в топы скачиваний после ареста Дурова

Проблемы в X были и после задержания бизнесмена Павла Дурова в парижском аэропорту. По хештегу «Telegram» в социальной сети X перестал работать поиск.

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Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Артур Лапсаков
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