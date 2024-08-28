В работе соцсети X произошёл сбой
Сбой произошёл в работе социальной сети X. О проблемах сообщают пользователи разных стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
В основном фиксируются проблемы в работе приложения, часть людей жалуются на работу сайта, а некоторые испытывают трудности с подключением к серверу. В основном жалобы поступают из США.
Проблемы в X были и после задержания бизнесмена Павла Дурова в парижском аэропорту. По хештегу «Telegram» в социальной сети X перестал работать поиск.
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