В социальной сети X перестал работать поиск по хештегу «Telegram»
После задержания Дурова в соцсети X перестал работать поиск по хештегу «Telegram»
Пользователи социальной сети Х сообщают об ошибке при введении в строку поиска хештега «Telegram». При таком запросе соцсеть пишет о том, что в настоящее время это сделать невозможно.
«Посты прямо сейчас загрузить нельзя. Попробуйте ещё раз», — пишет соцсеть в ответ на такой запрос.
В то же время у пользователей данной платформы Telegram оказался в трендах. Стоит отметить, что до этого в связи с задержанием во Франции основателя этого мессенджера Павла Дурова на платформе запустили хештег #FREEDUROV в поддержку бизнесмена.
Ранее Life.ru писал, что ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2018 году предупреждал Дурова о том, что ему стоит вернуться на родину. Очередное пророчество политика вновь набрало популярность в Сети на фоне сообщений о задержании основателя мессенджера Telegram.
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