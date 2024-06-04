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3 июня, 21:30

Соцсеть X разрешила пользователям публиковать порно

Соцсеть X легализовала публикацию контента для взрослых

Соцсеть X скорректировала правила пользования платформой, допустив публикацию откровенного контента. Делать посты с изображением наготы отныне могут все совершеннолетние владельцы аккаунтов, сказано в справочном центре.

"Вы можете делиться созданными по обоюдному согласию обнажёнными изображениями взрослых при условии, что они помечены должным образом и не выставлены на всеобщее обозрение", — гласит сообщение.

Контент для взрослых определён соцсетью как изображения или видео с полной или частичной наготой, "включая гениталии, ягодицы или грудь крупным планом". Подобные посты будут помечаться как конфиденциальные. Доступ к ним получат лишь совершеннолетние пользователи.

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Напомним, что российский кабмин считает разблокировку соцсети X на территории РФ преждевременной. По мнению правительства, на американской интернет-платформе всё ещё размещены противоправные материалы.

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Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Илья Пушкарев
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