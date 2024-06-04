Соцсеть X разрешила пользователям публиковать порно

Соцсеть X скорректировала правила пользования платформой, допустив публикацию откровенного контента. Делать посты с изображением наготы отныне могут все совершеннолетние владельцы аккаунтов, сказано в справочном центре.

"Вы можете делиться созданными по обоюдному согласию обнажёнными изображениями взрослых при условии, что они помечены должным образом и не выставлены на всеобщее обозрение", — гласит сообщение.

Контент для взрослых определён соцсетью как изображения или видео с полной или частичной наготой, "включая гениталии, ягодицы или грудь крупным планом". Подобные посты будут помечаться как конфиденциальные. Доступ к ним получат лишь совершеннолетние пользователи.