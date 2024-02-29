Учёные выявили, как соцсеть X Илона Маска негативно влияет на психику людей
Канадские учёные выявили снижение чувства благополучия у пользователей соцсети X
Ученые из канадского Университета Торонто исследовали влияние социальной сети X (ранее — Twitter), принадлежащую предпринимателю Илону Маску, на психическое здоровье людей. Оказалось, что нахождение в соцсети может изменить настроение людей в худшую сторону. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Psychology (CommPsy).
Для исследования была создана группа из 252 человек, которые должны были заходить в соцсеть минимум дважды в неделю, чтобы можно было проанализировать психологические изменения в их характере. Данные собирались в период с марта по июнь 2021 года. Участникам необходимо было отвечать на вопросы учёных пять раз в день в течение одной недели. Вопросы относились к деятельности пользователей на платформе.
Согласно данным, использование соцсети в целом понизило ощущение благополучия людей. Также длительное пребывание в X заставляло людей скучать и испытывать чувство одиночества. Кроме того, учёные заметили небольшое увеличение аффективной поляризации, что говорит об обострении желания людей спорить с группами, чьё мнение по каким-то вопросам они не поддерживают. Стало сильнее и чувство возмущения среди добровольцев.
При этом в ходе эксперимента было выявлено, что при публикации постов и участии в определённых дискуссиях в комментариях у людей повышается чувство принадлежности.
"Ключевым выводом нашего исследования стала потенциальная связь между использованием X и некоторыми неблагоприятными последствиями", — заявила ведущий автор исследования Виктория Олдембурго де Мелло.
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