Маску больше не нужно оправдываться за покупку Twitter
Bloomberg: Маска освободили от дачи показаний в расследовании о сделке с Twitter
Владельцу соцсети X Илону Маску отныне не придётся давать обязательные показания в рамках расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам по поводу приобретения соцсети Twitter. Такое решение вынес федеральный суд штата Калифорния, сообщило агентство Bloomberg.
В постановлении сказано о допущенной ошибке, которая не учитывала все юридические аспекты сделки. Теперь Маску всего лишь рекомендуется давать показания, но он вправе отказаться от такой возможности. По данным агентства, дело было передано окружному суду.
Ранее Life.ru писал, что суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве, выписав ему 355-миллионный штраф. Политик в ответ пообещал обжаловать решение служителей Фемиды.
ТАСС / Zuma