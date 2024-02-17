Маску больше не нужно оправдываться за покупку Twitter

Владельцу соцсети X Илону Маску отныне не придётся давать обязательные показания в рамках расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам по поводу приобретения соцсети Twitter. Такое решение вынес федеральный суд штата Калифорния, сообщило агентство Bloomberg.

В постановлении сказано о допущенной ошибке, которая не учитывала все юридические аспекты сделки. Теперь Маску всего лишь рекомендуется давать показания, но он вправе отказаться от такой возможности. По данным агентства, дело было передано окружному суду.