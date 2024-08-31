Маск допустил, что ограничит поездки после задержания Дурова
Основатель SpaceX Илон Маск задумался о необходимости ограничить свои поездки. После ареста основателя Telegram Павла Дурова он решил посещать только в те страны, где защищена свобода слова. Бизнесмен выразил эту мысль на платформе X.
Предприниматель отметил, что с учётом недавних событий, решение об ограничение его поездок он считает разумным.
«Вероятно, с моей стороны было бы разумно [принять такое решение]», — написал Маск, добавив, что этот вопрос стоит обсудить в контексте текущих событий во Франции, Бразилии и Великобритании.
Ранее политолог предупредил Илона Маска о возможных рисках поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова. По словам эксперта, инцидент с Дуровым, который повлиял на политическую и моральную ситуацию в ЕС, может послужить предостережением для Маска и других владельцев крупных интернет-платформ.
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