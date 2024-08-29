Экс-президент Франции публично оскорбил Маска

Бывший президент Франции Франсуа Олланд оскорбил предпринимателя Илона Маска, назвав его дьяволом, сообщает CNews . Так экс-глава Пятой республики отреагировал на появление американского миллиардера в Елисейском дворце в 2023 году для встречи с нынешним французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но,

очевидно, Макрона это не смущает», — сказал Олланд.