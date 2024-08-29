Экс-президент Франции публично оскорбил Маска
Экс-президент Франции Олланд оскорбил Илона Маска, назвав его дьяволом
Франсуа Олланд, Илон Маск. Обложка © Кremlin.ru / Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Бывший президент Франции Франсуа Олланд оскорбил предпринимателя Илона Маска, назвав его дьяволом, сообщает CNews. Так экс-глава Пятой республики отреагировал на появление американского миллиардера в Елисейском дворце в 2023 году для встречи с нынешним французским лидером Эмманюэлем Макроном.
«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но,
очевидно, Макрона это не смущает», — сказал Олланд.
Бывший французский лидер также заявил, что Маск якобы не желает добра человечеству из-за наличия в соцсети X фейкового контента.
Ранее Маск поддержал призывы пользователей Сети освободить задержанного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Американский предприниматель опубликовал в собственном блоге пост с хештегом #FreePavel. Тем временем в Италии считают, что владелец соцсети X (бывший Twitter) станет следующим, кого попытаются заставить замолчать.