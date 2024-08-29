Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 18:58

Экс-президент Франции публично оскорбил Маска

Экс-президент Франции Олланд оскорбил Илона Маска, назвав его дьяволом

Франсуа Олланд, Илон Маск. Обложка © Кremlin.ru / Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Франсуа Олланд, Илон Маск. Обложка © Кremlin.ru / Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Бывший президент Франции Франсуа Олланд оскорбил предпринимателя Илона Маска, назвав его дьяволом, сообщает CNews. Так экс-глава Пятой республики отреагировал на появление американского миллиардера в Елисейском дворце в 2023 году для встречи с нынешним французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но,

очевидно, Макрона это не смущает», — сказал Олланд.

Бывший французский лидер также заявил, что Маск якобы не желает добра человечеству из-за наличия в соцсети X фейкового контента.

Илона Маска предостерегли от поездок в Европу из-за риска ареста вслед за Дуровым
Илона Маска предостерегли от поездок в Европу из-за риска ареста вслед за Дуровым

Ранее Маск поддержал призывы пользователей Сети освободить задержанного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Американский предприниматель опубликовал в собственном блоге пост с хештегом #FreePavel. Тем временем в Италии считают, что владелец соцсети X (бывший Twitter) станет следующим, кого попытаются заставить замолчать.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Франция
  • Илон Маск
  • Франсуа Олланд
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров