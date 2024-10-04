Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 01:47

Маск годами тайно жертвовал партии Трампа десятки миллионов долларов

WSJ: Илон Маск тайно жертвовал Республиканской партии десятки миллионов долларов

Американский миллиардер Илон Маск оказался одним из главных спонсоров Республиканской партии США, выяснила газета The Wall Street Journal. Владелец соцсети X на протяжении последних лет переводил на счета фракции целые состояния.

«Генеральный директор Tesla тайно передал десятки миллионов долларов группам, связанным с помощником Трампа Стивеном Миллером и со сторонниками президентской кампании губернатора Флориды Рона ДеСантиса», — утверждают источники WSJ.

По данным инсайдеров, лишь осенью 2022 года основатель SpaceX пожертвовал 50 миллионов долларов для борьбы с кампанией демократов в колеблющихся штатах. Республиканцы в свою очередь помогают Маску скрыть транзакции.

В США назвали самого богатого человека страны
В США назвали самого богатого человека страны

Ранее Маск неоднократно предрекал Соединённым Штатам беды в случае победы Камалы Харрис на выборах. По его мнению, президентство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а также спровоцирует в стране волну репрессий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Илон Маск
  • Республиканская партия
  • Дональд Трамп
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров