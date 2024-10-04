Маск годами тайно жертвовал партии Трампа десятки миллионов долларов

Американский миллиардер Илон Маск оказался одним из главных спонсоров Республиканской партии США, выяснила газета The Wall Street Journal. Владелец соцсети X на протяжении последних лет переводил на счета фракции целые состояния.

«Генеральный директор Tesla тайно передал десятки миллионов долларов группам, связанным с помощником Трампа Стивеном Миллером и со сторонниками президентской кампании губернатора Флориды Рона ДеСантиса», — утверждают источники WSJ.

По данным инсайдеров, лишь осенью 2022 года основатель SpaceX пожертвовал 50 миллионов долларов для борьбы с кампанией демократов в колеблющихся штатах. Республиканцы в свою очередь помогают Маску скрыть транзакции.