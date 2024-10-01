В США назвали самого богатого человека страны Forbes: Маск третий год подряд остаётся богатейшим человеком в США 1 октября, 16:39 В США назвали самого богатого человека. Обложка © freepik

Американский предприниматель Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей страны, его состояние сейчас оценивается в 244 миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes, подчёркивая, что бизнесмен оказался лидером списка уже в третий раз.

«Богатейшим человеком в Америке третий год подряд становится Илон Маск, чьё состояние оценивается в 244 миллиарда долларов», — говорится в материале.

Маск смог обойти конкурентов, несмотря на то что за год потерял 7 миллиардов долларов. Вторую строчку в рейтинге занял создатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, который является обладателем 197 миллиардов долларов. Замыкает тройку богачей США основатель Meta* Марк Цукерберг, ему, напротив, удалось увеличить своё состояние, которое сейчас составляет порядка 181 миллиарда долларов.

Всего в список версии Forbes вошли 400 человек из США. Их общее состояние суммарно достигло показателя в 5,4 триллиона долларов. По оценкам экспертов, это рекорд в сравнении с данными за предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что французский бизнесмен, глава конгломерата LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно за один день увеличил своё состояние на 17 миллиардов долларов, что произошло благодаря Китаю. Пекин объявил меры поддержки для национальной экономики, а продукция LVMH пользуется спросом у китайцев, поэтому стоимость акции компании взлетела на фоне слухов о росте благосостояния жителей Поднебесной.

* Компания признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Татьяна Миссуми