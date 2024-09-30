Илон Маск сделал мрачный прогноз о будущем США в случае победы Харрис на выборах
Маск: Демократы уничтожат конституцию США, если Харрис стане президентом
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Демократы уничтожат Конституцию США, если кандидат в президенты от партии Камала Харрис победит на ноябртских выборах. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск.
Маск таким образом прокомментировал слова специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри. Тот пожаловался, что первая поправка к основному закону, гарантирующая свободу слова, является «серьёзным препятствием в борьбе с дезинформацией». Посланник Джо Байдена считает, что демократы должны выиграть выборы, чтобы внести «необходимые» изменения.
«Они уничтожат Конституцию [США]», — написал предприниматель в соцсети X.
А ранее Илон Маск заявил, что США никогда не достигнут Марса, если на выборах победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. По словам предпринимателя, причиной является нежелание политика провести «существенные правительственные реформы».