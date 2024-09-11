«Великие дела»: Маск раскрыл, чего лишатся США, если на выборах победит Харрис
Маск: США никогда не достигнут Марса, если на выборах победит Харрис
Соединённые Штаты никогда не достигнут Марса, если на президентских выборах победит Камала Харрис. Соответствующее заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. По его словам, причина — нежелание Харрис «существенных правительственных реформ».
«[Дональд] Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая позволит совершать великие дела, а Камала — нет», — написал Маск в соцсети Х.
Вместе с тем он отметил, что законы в США с каждым годом будут только ухудшаться, если не будет проведена серьёзная государственная реформа.
На днях Маск сообщил, что первый непилотируемый полёт космического корабля Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый — через четыре. Он уточнил, что непилотируемые миссии будут необходимы для проверки безопасности посадки на Красной планете.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO