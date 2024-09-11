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11 сентября, 13:23

«Великие дела»: Маск раскрыл, чего лишатся США, если на выборах победит Харрис

Маск: США никогда не достигнут Марса, если на выборах победит Харрис

Соединённые Штаты никогда не достигнут Марса, если на президентских выборах победит Камала Харрис. Соответствующее заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. По его словам, причина — нежелание Харрис «существенных правительственных реформ».

«[Дональд] Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая позволит совершать великие дела, а Камала — нет», — написал Маск в соцсети Х.

Вместе с тем он отметил, что законы в США с каждым годом будут только ухудшаться, если не будет проведена серьёзная государственная реформа.

На днях Маск сообщил, что первый непилотируемый полёт космического корабля Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый — через четыре. Он уточнил, что непилотируемые миссии будут необходимы для проверки безопасности посадки на Красной планете.

Маск показал уморительный мем с двумя марионетками в руках кукловода – Харрис и Байденом
Маск показал уморительный мем с двумя марионетками в руках кукловода – Харрис и Байденом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Наталья Демьянова
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