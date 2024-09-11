«Великие дела»: Маск раскрыл, чего лишатся США, если на выборах победит Харрис

Соединённые Штаты никогда не достигнут Марса, если на президентских выборах победит Камала Харрис. Соответствующее заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. По его словам, причина — нежелание Харрис «существенных правительственных реформ».

«[Дональд] Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая позволит совершать великие дела, а Камала — нет», — написал Маск в соцсети Х.

Вместе с тем он отметил, что законы в США с каждым годом будут только ухудшаться, если не будет проведена серьёзная государственная реформа.