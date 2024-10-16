78-летний Трамп устроил танцевальный марафон на митинге в США и стал звездой Сети
Трамп 39 минут танцевал на митинге в Пенсильвании вместо ответов на вопросы
Кандидат в президенты США Дональд Трамп завершил свой предвыборный митинг в Пенсильвании продолжительным танцем. Вместо ответов на вопросы политик включил любимые песни и начал двигаться в такт, призывая толпу последовать его примеру. Перформанс продлился 39 минут, утверждает Washington Post.
«Давайте больше не будем задавать вопросов. Давайте просто послушаем музыку. Давайте превратим это в музыку. Кто, чёрт возьми, хочет слышать вопросы, верно?» — произнёс Трамп и пустился в пляс.
В плейлист импровизированной вечеринки вошли девять песен. Среди них Hallelujah в исполнении Руфуса Уэйнрайта, YMCA американской группы Village People и даже November Rain от звёзд рока Guns N' Roses. В перерывах между танцами Трамп делал различные заявления и подбадривал публику.
Танцы Трампа на митинге в Пенсильвании © X / Unfiltered Boss
А между тем до старта выборов президента в США осталось чуть больше трех недель. Кандидаты от республиканцев и демократов Дональд Трамп и Камала Харрис продолжают активно критиковать друг друга в преддверии голосования, не стесняясь переходить на личности.
X / Unfiltered Boss