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14 октября, 18:26

Трамп призвал Харрис пройти тест на умственные способности

Трамп и Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Wikipedia.org / Lawrence Jackson

Трамп и Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Wikipedia.org / Lawrence Jackson

Кандидат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп призвал свою конкурентку от демократов Камалу Харрис пройти тест на умственные способности. Об этом политик написал в социальной сети Truth.

«Я считаю, это очень важно, чтобы Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Её действия заставили многих думать, что с ней что-то не так», — говорится в посте.

Трамп припомнил недавний случай, когда телеканал CBS отредактировал финальную версию интервью Харрис, в котором она не смогла сразу внятно ответить на один из вопросов. Республиканец назвал её смертельно медленной даже в самых простейших ситуациях и добавил, что США хватило четырёх лет президентства Джо Байдена и этот опыт не должен повториться.

Харрис уличили в недостаточной выносливости для президентской кампании
Харрис уличили в недостаточной выносливости для президентской кампании

Ранее Life.ru рассказывал о том, как Камала Харрис оконфузилась во время встречи с избирателями в Аризоне. Она отказалась от телесуфлёра и выбрала упрощённую манеру общения, чем порадовала присутствовавших на мероприятии людей, но нарвалась на шквал критики в социальных сетях.

Юрий Лысенко
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