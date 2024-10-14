Трамп призвал Харрис пройти тест на умственные способности

Кандидат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп призвал свою конкурентку от демократов Камалу Харрис пройти тест на умственные способности. Об этом политик написал в социальной сети Truth.

«Я считаю, это очень важно, чтобы Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Её действия заставили многих думать, что с ней что-то не так», — говорится в посте.

Трамп припомнил недавний случай, когда телеканал CBS отредактировал финальную версию интервью Харрис, в котором она не смогла сразу внятно ответить на один из вопросов. Республиканец назвал её смертельно медленной даже в самых простейших ситуациях и добавил, что США хватило четырёх лет президентства Джо Байдена и этот опыт не должен повториться.