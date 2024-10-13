«Худший кошмар демократов»: Харрис опозорилась на встрече с избирателями

Выступление кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на встрече с избирателями в Аризоне вызвало бурную реакцию. Её манера общения, попытка использовать «более простые слова» и отказ от телесуфлёра привлекли внимание и вызвали критику, сообщает The New York Post (NYP).

Толпа встретила упрощённую речь Харрис с энтузиазмом, но пользователи соцсетей оказались куда менее снисходительными. Политический обозреватель Fox News Джо Конча назвал её «худшим кандидатом, наверное, за всё время».

Также резко отреагировал бывший советник Дональда Трампа Стив Кортес.

«Смотреть это было жёстко. <…> Камала Харрис без телесуфлера — худший кошмар демократической партии», — прокомментировал он.