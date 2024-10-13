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12 октября, 23:20

Харрис уличили в недостаточной выносливости для президентской кампании

Штаб Трампа: Камала Харрис не готова к нагрузкам предвыборной гонки

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис в неспособности справиться с физическими и эмоциональными нагрузками предвыборной кампании. В заявлении директора по коммуникациям Трампа Стивена Чуна подчёркивается, что график республиканца «чрезвычайно активен» и не имеет аналогов в политической истории, в то время как Харрис ежедневно подтверждает свою неспособность выдерживать подобные нагрузки.

Сотрудник штаба Трампа также отметил, что все медицинские осмотры кандидата в президенты от Республиканской партии показывают его «отличное состояние здоровья», позволяющее ему справляться с обязанностями главы государства. Согласно его словам, данные опросов общественного мнения подтверждают, что уровень активности представительницы демократов значительно ниже, что якобы свидетельствует о её недостаточной квалификации для президентской должности.

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Политическое противостояние между Дональдом Трампом и Камалой Харрис сопровождается частыми обвинениями и заявлениями о физической готовности каждого из кандидатов. В августе Трамп упомянул, что готов отказаться от президентской гонки, если его здоровье будет препятствовать выполнению обязанностей. В свою очередь, Харрис опубликовала заключение врачей о её «превосходном состоянии здоровья» для участия в избирательной кампании.

Кирилл Сосновских
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