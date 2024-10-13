Харрис уличили в недостаточной выносливости для президентской кампании

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис в неспособности справиться с физическими и эмоциональными нагрузками предвыборной кампании. В заявлении директора по коммуникациям Трампа Стивена Чуна подчёркивается, что график республиканца «чрезвычайно активен» и не имеет аналогов в политической истории, в то время как Харрис ежедневно подтверждает свою неспособность выдерживать подобные нагрузки.