Трамп призвал казнить мигрантов, убивших американцев
Трамп: Необходимо применять смертную казнь для мигрантов, убивших граждан США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что мигранты, совершившие убийства граждан США, заслуживают смертной казни. Трансляцию его выступления вело консервативное издание RSBN.
В ходе выступления перед сторонниками он объявил о своём намерении развернуть операцию под кодовым названием «Аврора». В рамках этой программы предполагается арестовать членов преступных группировок, состоящих из иностранных граждан, и либо отправить их в тюрьму, либо депортировать. По словам кандидата в президенты, если эти лица вернутся на территорию США, их ожидает десять лет заключения без права на досрочное освобождение.
«Я выступаю за смертную казнь для любого мигранта, который убьёт американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — заявил политик.
Трамп неоднократно предлагал жёсткие меры в отношении мигрантов. В частности, он намерен вернуть уровень депортации к показателям времён Эйзенхауэра, когда границы США были «запечатаны» для нелегальных мигрантов. По словам Трампа, такая политика защитит американцев от преступлений, связанных с нелегальной миграцией. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Вэнс также заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет депортировано около миллиона мигрантов с судимостью. Он отметил, что первым шагом новой администрации станет очистка страны от криминальных элементов среди нелегалов.
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