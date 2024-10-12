Трамп призвал казнить мигрантов, убивших американцев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что мигранты, совершившие убийства граждан США, заслуживают смертной казни. Трансляцию его выступления вело консервативное издание RSBN.

В ходе выступления перед сторонниками он объявил о своём намерении развернуть операцию под кодовым названием «Аврора». В рамках этой программы предполагается арестовать членов преступных группировок, состоящих из иностранных граждан, и либо отправить их в тюрьму, либо депортировать. По словам кандидата в президенты, если эти лица вернутся на территорию США, их ожидает десять лет заключения без права на досрочное освобождение.

«Я выступаю за смертную казнь для любого мигранта, который убьёт американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — заявил политик.