Трамп пообещал "запечатать" южную границу США в случае победы на выборах
Трамп обязался довести депортацию мигрантов из США до уровня времён Эйзенхауэра
Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Де-Мойне в штате Айова. Он рассказал, что собирается довести уровень депортации мигрантов из страны до показателей времён администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953–1961 г.г.) в случае победы в президентской гонке.
"Мы намерены запечатать границу", — заявил Трамп в ходе своего выступления.
Бывший американский лидер также призвал жителей Штатов объединиться, чтобы изменить мир на фоне "смертей и разрушений, свидетелями которых мы стали". Он отметил, что своей деятельностью нынешний глава Белого дома Джо Байден "уничтожает" страну. Трамп назвал его "наихудшим президентом" Америки.
Ранее Лайф писал, что Дональд Трамп лидировал в рамках праймериз от Республиканской партии в штате Айова, набрав 50% голосов сторонников. Следом за ним идут губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и экс-постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%). Джо Байден признал успех своего соперника, назвав того явным фаворитом от республиканцев.
ТАСС / AP / Andrew Harnik