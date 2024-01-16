Трамп пообещал "запечатать" южную границу США в случае победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Де-Мойне в штате Айова. Он рассказал, что собирается довести уровень депортации мигрантов из страны до показателей времён администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953–1961 г.г.) в случае победы в президентской гонке.

"Мы намерены запечатать границу", — заявил Трамп в ходе своего выступления.

Бывший американский лидер также призвал жителей Штатов объединиться, чтобы изменить мир на фоне "смертей и разрушений, свидетелями которых мы стали". Он отметил, что своей деятельностью нынешний глава Белого дома Джо Байден "уничтожает" страну. Трамп назвал его "наихудшим президентом" Америки.