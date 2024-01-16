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16 января, 08:04

Трамп пообещал "запечатать" южную границу США в случае победы на выборах

Трамп обязался довести депортацию мигрантов из США до уровня времён Эйзенхауэра

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Де-Мойне в штате Айова. Он рассказал, что собирается довести уровень депортации мигрантов из страны до показателей времён администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953–1961 г.г.) в случае победы в президентской гонке.

"Мы намерены запечатать границу", — заявил Трамп в ходе своего выступления.

Бывший американский лидер также призвал жителей Штатов объединиться, чтобы изменить мир на фоне "смертей и разрушений, свидетелями которых мы стали". Он отметил, что своей деятельностью нынешний глава Белого дома Джо Байден "уничтожает" страну. Трамп назвал его "наихудшим президентом" Америки.

Трамп уверенно выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове
Трамп уверенно выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове

Ранее Лайф писал, что Дональд Трамп лидировал в рамках праймериз от Республиканской партии в штате Айова, набрав 50% голосов сторонников. Следом за ним идут губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и экс-постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%). Джо Байден признал успех своего соперника, назвав того явным фаворитом от республиканцев.

Обложка ©

ТАСС / AP / Andrew Harnik

Ян Поланин
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