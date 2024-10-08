Разведка США считает победу Трампа на выборах предпочтительной для России
Представитель аппарата директора Национальной разведки США на специальном брифинге заявил, что для России предпочтительной на президентских выборах в США является победа Дональда Трампа, тогда как Иран поддерживает Камалу Харрис.
«Разведывательное сообщество по-прежнему считает, что Россия отдаёт предпочтение бывшему президенту, а Иран — вице-президенту. Мы также продолжаем считать, что Китай не стремится повлиять на президентские выборы», — заявил представитель разведки.
Напомним, в США ведётся ожесточённая гонка в преддверии выборов, назначенных на 5 ноября. Согласно социальным опросам, преимущество было на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября совершили попытку покушения, его шансы на победу в выборах выросли до 50%.
Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh