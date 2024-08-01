Трамп рассказал, в каком случае отказался бы от поста президента

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, в каком случае бы отказался от поста президента. Как заявил 45-й американский лидер на ежегодной конвенции Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго, он сделал бы это в случае проблем со здоровьем.

"Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь", — заявил политический деятель.

Помимо этого, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии США отметил, что готов пройти когнитивный тест. По его словам, было бы хорошо, если бы каждый, кто баллотируется на пост президента, проходил тест на профпригодность.