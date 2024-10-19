Пушков объяснил, что поможет опозорившейся Харрис обойти Трампа на выборах

По данным опроса RealClear Politics, последний штат, который до этого колебался между кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом, перешёл на сторону второго. Теперь очередь за Иллинойс. Заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram.

«В итоге на сегодня у Трампа 312 голосов выборщиков, у Харрис – 226, при том что надо набрать голоса 270-ти выборщиков», – написал сенатор.

Он также отметил, что на данный момент демократы тратят в колеблющихся штатах намного больше, чем республиканцы. Либеральная же пресса поддерживает Харрис, несмотря на то, что она терпит поражение.

«В отчаянии Харрис бросилась давать интервью на консервативный телеканал Фокс Ньюс, симпатизирующий Трампу, и там в очередной раз опозорилась. Да так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал её за этот медийный провал под орех», — написал Пушков.