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2 ноября, 07:13

Трамп доказал опасность президентства Харрис словами о ядерной войне с Россией

Трамп: Харрис не способна вести переговоры с Китаем и Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппоненту Камале Харрис нельзя доверить ведение переговоров с Россией или Китаем. Об этом он заявил во время выступления в Милуоки, которое транслировал телеканал Fox News.

«Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — рассуждал политик.

Камала Харрис заявила, что риторика Трампа становится всё более радикальной
Камала Харрис заявила, что риторика Трампа становится всё более радикальной

До президентских выборов в США остаётся всего каких-то 3 дня. Трамп постоянно пытается раскрыть глаза американскому обществу на то, что Харрис, являясь продуктом политтехнологов, мало что из себя представляет без подсказок из наушника. Он призывал её пройти тест на IQ и называл умственно отсталой. Трамп уверен, что такие личности просто не выдержат переговоров с политиками уровня президента РФ Владимира Путина или лидера КНР Си Цзиньпина, которых сам он глубоко уважает. При этом республиканец утверждает, что он способен завершить конфликт между Россией и Украиной всего за сутки, ещё до церемонии инаугурации в случае своей победы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Владимир Озеров
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