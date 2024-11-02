Трамп доказал опасность президентства Харрис словами о ядерной войне с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппоненту Камале Харрис нельзя доверить ведение переговоров с Россией или Китаем. Об этом он заявил во время выступления в Милуоки, которое транслировал телеканал Fox News.

«Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — рассуждал политик.