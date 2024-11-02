Камала Харрис заявила, что риторика Трампа становится всё более радикальной

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сталкивается с новыми политическими противниками, что негативно влияет на его предвыборную стратегию. Об этом по прилёте в штат Висконсин заявила претендент на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

По её словам, количество врагов Трампа увеличилось, и его риторика стала более радикальной. Вице-президент отметила, что Трамп уделяет всё меньше внимания нуждам и проблемам американского народа. Харрис также подчеркнула, что экс-президент проявляет нестабильность и склонен рассматривать своих политических оппонентов как мстительных врагов.