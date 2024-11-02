Камала Харрис заявила, что риторика Трампа становится всё более радикальной
Кандидат в президенты США Дональд Трамп сталкивается с новыми политическими противниками, что негативно влияет на его предвыборную стратегию. Об этом по прилёте в штат Висконсин заявила претендент на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.
По её словам, количество врагов Трампа увеличилось, и его риторика стала более радикальной. Вице-президент отметила, что Трамп уделяет всё меньше внимания нуждам и проблемам американского народа. Харрис также подчеркнула, что экс-президент проявляет нестабильность и склонен рассматривать своих политических оппонентов как мстительных врагов.
Напомним, президентские выборы в США состоятся уже 5 ноября. Американский вице-президент Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Американский лидер Джо Байден уже досрочно проголосовал на выборах.
flickr / van huy nguyen