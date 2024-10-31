Трамп vs Харрис: Опрос показал фаворита на пост 47-го президента США

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп пока лидирует в опросах общественного мнения перед предстоящими президентскими выборами в США, он обошёл свою соперницу Камалу Харрис на три процентных пункта. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на совместное исследование с J.L. Partners.