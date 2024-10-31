Трамп vs Харрис: Опрос показал фаворита на пост 47-го президента США
Daily Mail: Трампа поддерживают 49% возможных избирателей, а Харрис – 46%
Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп пока лидирует в опросах общественного мнения перед предстоящими президентскими выборами в США, он обошёл свою соперницу Камалу Харрис на три процентных пункта. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на совместное исследование с J.L. Partners.
Поддержку Трампу готовы оказать 49% потенциальных избирателей, а 46% опрошенных американцев видят в кресле президента исключительно Харрис. Как уточняется, в опросе с 26 по 29 октября приняли участие 1000 человек.
Напомним, президентские выборы состоятся в США уже 5 ноября. Американский вице-президент Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Американский лидер Джо Байден уже досрочно проголосовал на выборах.