«Трамп и точка!»: Опрос показал, следят ли россияне за выборами президента США
ВЦИОМ: Порядка 60% опрошенных россиян следят за выборами президента США
За выборами президента США следит порядка 60 процентов опрошенных россиян, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 40 процентов из них готовы отдать свой голос кандидату от республиканцев Дональду Трампу, заявил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. Исследование прошло на этой неделе среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
«Мы попытались выяснить мнение россиян о предстоящих выборах президента США. Декларируемый интерес достаточно высокий — порядка 60% респондентов заявили, что эти выборы им интересны и они следят за их ходом», — сказал Мамонов на круглом столе «Президентские выборы в США: основные противоречия избирательной системы Америки».
Показатели по выборам в США в России значительно выросли. Например, в 2004 году за выборами президента США следили 36 процентов граждан РФ. При этом больше половины россиян — 52 процента — полагают, что выборы проходят нечестно, с серьёзными нарушениями.
Кстати, социологи также узнали, кому из кандидатов симпатизируют россияне. По данным опроса, 40 процентов граждан выбрали Дональда Трампа, а его оппонентку Камалу Харрис — лишь 8 процентов опрошенных.
«Мы можем говорить, что показатель достаточно высокий. Если говорить о динамике, то показатели Трампа выросли: в августе порядка 37% россиян заявляли о симпатии этому кандидату в президенты США», — указал Мамонов.
Уже меньше недели остаётся до президентских выборов в США. Напомним, что американский вице-президент Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. 28 октября стало известно, что Байден досрочно проголосовал на выборах в штате Делавэр. Согласно подсчётам, всего досрочно отдали свой голос более 43 миллионов граждан.
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