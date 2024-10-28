Джей Ди Вэнс не стал называть Путина «врагом» США
Джей Ди Вэнс заявил, что Путин является конкурентом США, но не врагом
Джей Ди Вэнс. Фото © X / JD Vance
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс не стал называть президента России Владимира Путина «врагом», отметив, что в общении с Кремлём необходимо проявлять дипломатическую гибкость. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
«Ну, я думаю, что он, несомненно, противник. Он конкурент. Но я думаю, что мы также должны быть умными в дипломатии», — сказал Вэнс на вопрос, является ли Путин союзником или врагом.
Американский сенатор добавил, что не хочет, чтобы его страна воевала с Россией. По его словам, важнее всего искать и находить «пути мира».
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова сотрудничать со следующим президентом США и его администрацией, если это сотрудничество будет осуществляться по принципу взаимности. По его словам, Москва не расстроится, если Штаты не захотят диалога.