Джей Ди Вэнс не стал называть Путина «врагом» США

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс не стал называть президента России Владимира Путина «врагом», отметив, что в общении с Кремлём необходимо проявлять дипломатическую гибкость. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Ну, я думаю, что он, несомненно, противник. Он конкурент. Но я думаю, что мы также должны быть умными в дипломатии», — сказал Вэнс на вопрос, является ли Путин союзником или врагом.

Американский сенатор добавил, что не хочет, чтобы его страна воевала с Россией. По его словам, важнее всего искать и находить «пути мира».