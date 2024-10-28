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28 октября, 09:14

Джей Ди Вэнс не стал называть Путина «врагом» США

Джей Ди Вэнс заявил, что Путин является конкурентом США, но не врагом

Джей Ди Вэнс. Фото © X / JD Vance

Джей Ди Вэнс. Фото © X / JD Vance

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс не стал называть президента России Владимира Путина «врагом», отметив, что в общении с Кремлём необходимо проявлять дипломатическую гибкость. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Ну, я думаю, что он, несомненно, противник. Он конкурент. Но я думаю, что мы также должны быть умными в дипломатии», — сказал Вэнс на вопрос, является ли Путин союзником или врагом.

Американский сенатор добавил, что не хочет, чтобы его страна воевала с Россией. По его словам, важнее всего искать и находить «пути мира».

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова сотрудничать со следующим президентом США и его администрацией, если это сотрудничество будет осуществляться по принципу взаимности. По его словам, Москва не расстроится, если Штаты не захотят диалога.

Владимир Озеров
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