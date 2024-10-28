Трамп четырежды вспомнил Россию на масштабном митинге в Нью-Йорке
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
В ходе своего крупного митинга в Нью-Йорке кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп четырежды упомянул Россию. Выступление политика транслировал C-SPAN.
В своей речи Трамп отдельно выделил внешнюю политику и активно критиковал свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. Говоря об украинском конфликте, кандидат два раза упомянул Владимира Путина, отметив, что «хорошо с ним ладит».
На сцене с Трампом выступали его основные соратники, в том числе кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, бизнесмен Илон Маск, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и журналист Такер Карлсон. Вокруг был организован высокий уровень безопасности с тщательным досмотром зрителей и снайперами на крышах.
Недавно Дональд Трамп попросил свою оппонентку Камалу Харрис пройти тест на уровень интеллекта. Поддерживают республиканского лидера многие звёзды первого эшелона, среди них глава UFC Дана Уайт, рэперы Канье Уэст и 50 Cent, а также самый ценный актив республиканца миллиардер Илон Маск.