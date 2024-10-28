Трамп четырежды вспомнил Россию на масштабном митинге в Нью-Йорке

В ходе своего крупного митинга в Нью-Йорке кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп четырежды упомянул Россию. Выступление политика транслировал C-SPAN.

В своей речи Трамп отдельно выделил внешнюю политику и активно критиковал свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. Говоря об украинском конфликте, кандидат два раза упомянул Владимира Путина, отметив, что «хорошо с ним ладит».

На сцене с Трампом выступали его основные соратники, в том числе кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, бизнесмен Илон Маск, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и журналист Такер Карлсон. Вокруг был организован высокий уровень безопасности с тщательным досмотром зрителей и снайперами на крышах.