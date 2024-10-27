Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 18:37

Фотошоп 80 LVL: Фанаты Камалы Харрис украли фото мёртвой женщины, чтобы «устроить» её в McDonald's

Сторонники Харрис фейковым фото пытались доказать, что она работала в McDonald's

Якобы Камала Харрис в молодости в форме McDonald&#x27;s (слева) и оригинал фото с канадской профессором биологии Сюзанной Бернье. Обложка © X / ShaneLo32712676, reganfamily.ca

Якобы Камала Харрис в молодости в форме McDonald's (слева) и оригинал фото с канадской профессором биологии Сюзанной Бернье. Обложка © X / ShaneLo32712676, reganfamily.ca

Сторонники кандидата в президенты Штатов от демократов Камалы Харрис решили доказать, что она в юности работала в McDonalds и выложили в Сеть архивное фото политика в фирменной форме ресторана. Пользователи соцсети X заподозрили подделку и быстро нашли оригинал снимка, на котором совсем другой человек.

На самом деле на фотографии профессор анатомии и клеточной биологии из Канады Сюзанна Мари Бернье, скончавшаяся в 2007 году. Оригинал фотографии сделан в её юности, когда она устроилась менеджером в популярную американскую сеть ресторанов.

Бейонсе поддержала кандидатуру Харрис на предвыборном митинге в Хьюстоне
Бейонсе поддержала кандидатуру Харрис на предвыборном митинге в Хьюстоне

О работе Камалы Харрис в общепите стали говорить после того, как кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп сам обслужил нескольких покупателей McDonald's, во время своей поездки в Пенсильванию. Снимки с экстравагантной акции опубликовал предвыборный штат политика.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar