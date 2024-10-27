Фотошоп 80 LVL: Фанаты Камалы Харрис украли фото мёртвой женщины, чтобы «устроить» её в McDonald's
Сторонники Харрис фейковым фото пытались доказать, что она работала в McDonald's
Якобы Камала Харрис в молодости в форме McDonald's (слева) и оригинал фото с канадской профессором биологии Сюзанной Бернье. Обложка © X / ShaneLo32712676, reganfamily.ca
Сторонники кандидата в президенты Штатов от демократов Камалы Харрис решили доказать, что она в юности работала в McDonalds и выложили в Сеть архивное фото политика в фирменной форме ресторана. Пользователи соцсети X заподозрили подделку и быстро нашли оригинал снимка, на котором совсем другой человек.
На самом деле на фотографии профессор анатомии и клеточной биологии из Канады Сюзанна Мари Бернье, скончавшаяся в 2007 году. Оригинал фотографии сделан в её юности, когда она устроилась менеджером в популярную американскую сеть ресторанов.
О работе Камалы Харрис в общепите стали говорить после того, как кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп сам обслужил нескольких покупателей McDonald's, во время своей поездки в Пенсильванию. Снимки с экстравагантной акции опубликовал предвыборный штат политика.