Фотошоп 80 LVL: Фанаты Камалы Харрис украли фото мёртвой женщины, чтобы «устроить» её в McDonald's

Сторонники кандидата в президенты Штатов от демократов Камалы Харрис решили доказать, что она в юности работала в McDonalds и выложили в Сеть архивное фото политика в фирменной форме ресторана. Пользователи соцсети X заподозрили подделку и быстро нашли оригинал снимка, на котором совсем другой человек.

На самом деле на фотографии профессор анатомии и клеточной биологии из Канады Сюзанна Мари Бернье, скончавшаяся в 2007 году. Оригинал фотографии сделан в её юности, когда она устроилась менеджером в популярную американскую сеть ресторанов.