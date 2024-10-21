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20 октября, 23:46

Трамп принялся обслуживать американцев в McDonald's за две недели до выборов

Дональд Трамп обслужил американцев в ресторане McDonald's

Трамп в окне выдачи ресторана McDonald’s. Обложка © X / Trump War Room

Трамп в окне выдачи ресторана McDonald’s. Обложка © X / Trump War Room

Кандидат в президенты США Дональд Трамп посетил ресторан сети быстрого питания McDonald's в ходе визита в Пенсильванию. Политик попробовал себя в роли повара и даже обслужил нескольких клиентов. Кадрами его экскурсии в закулисье фастфуда поделился предвыборный штаб.

Облачившись в фирменный фартук, 45-й глава Белого дома принялся жарить картофель. Подсказки ему давал один из работников заведения. Затем Трамп разложил фри по картонным лоткам и выдал несколько заказов через окно обслуживания для водителей.

Трамп в ресторане McDonald’s в Пенсильвании. Видео © X / Trump War Room

В самый разгар работы репортёры напомнили политику, что 20 октября его конкурентка Камала Харрис отпраздновала юбилей. Трамп поздравил вице-президента прямо из окна выдачи.

«С днём рождения, Камала! Ей исполняется 60 лет!» — произнёс республиканец.

Трамп незначительно опережает Харрис во всех колеблющихся штатах
Трамп незначительно опережает Харрис во всех колеблющихся штатах

Днём ранее Трамп провёл в Пенсильвании предвыборный митинг. Политик вновь подверг Харрис жёсткой критике и призвал раз и навсегда выгнать её из Белого дома. Сторонники кандидата в президенты отреагировали на яркое выступление бурными аплодисментами.

Илья Пушкарев
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