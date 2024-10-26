Бейонсе поддержала кандидатуру Харрис на предвыборном митинге в Хьюстоне
Американская певица Бейонсе выступила с речью на предвыборном митинге в Хьюстоне, штат Техас, и выказала поддержку кандидатке от Демократической партии Камале Харрис на грядущих президентских выборах. Об этом следует из трансляции мероприятия.
Американская певица Бейонсе поддержала кандидатку в президенты США от демократов Камалу Харрис. Видео © X / KamalaHQ
«Мы очень счастливы стоять на этой сцене гордой страны, будучи женщинами из Техаса, чествую единственного и неповторимого вице-президента США Камалу Харрис — женщину, которая продвигает именно то, в чём страна действительно нуждается сейчас. Сплочённое общество, позитивный настрой, человечность. Мы стоим на пороге истории», — заявила певица.
Помимо Бейонсе к избирателям обратилась её бывшая коллега по группе Destiny's Child Келли Роуленд. Также на митинге присутствовала всемирно известная актриса Джессика Альба.
Ранее кандидатуру Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США поддержал Эминем во время митинга в Детройте. После него на сцену также поднялся экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама, зачитавший несколько строчек из популярного трека рэпера Lose Yourself. Напомним, выборы нового президента в США запланированы на 5 ноября 2024 года. На данный момент Камала Харрис уверенно держит лидерство, однако демократы не исключают возможность поражения республиканцам во главе с Дональдом Трампом.
X / KamalaHQ