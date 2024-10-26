Бейонсе поддержала кандидатуру Харрис на предвыборном митинге в Хьюстоне

Американская певица Бейонсе выступила с речью на предвыборном митинге в Хьюстоне, штат Техас, и выказала поддержку кандидатке от Демократической партии Камале Харрис на грядущих президентских выборах. Об этом следует из трансляции мероприятия.

Американская певица Бейонсе поддержала кандидатку в президенты США от демократов Камалу Харрис. Видео © X / KamalaHQ

«Мы очень счастливы стоять на этой сцене гордой страны, будучи женщинами из Техаса, чествую единственного и неповторимого вице-президента США Камалу Харрис — женщину, которая продвигает именно то, в чём страна действительно нуждается сейчас. Сплочённое общество, позитивный настрой, человечность. Мы стоим на пороге истории», — заявила певица.

Помимо Бейонсе к избирателям обратилась её бывшая коллега по группе Destiny's Child Келли Роуленд. Также на митинге присутствовала всемирно известная актриса Джессика Альба.