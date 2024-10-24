Демократическая партия США обеспокоена ускользающей из рук победой Харрис

Среди представителей Демократической партии США всё чаще возникают разговоры об ускользающей из рук их кандидата победе. Опасения по поводу потенциального проигрыша Камалы Харрис на президентских выборах связываются с результатами опросов в колеблющихся штатах. Об этом сообщает газета The Hill.

Демократы всё ещё вполне уверены в том, что Харрис сможет одержать победу на выборах. Однако в частных беседах некоторые выражают опасения, что победа незаметно ускользает из рук кандидатки. Это обусловлено тем, что за последние две недели исход выборов в колеблющихся штатах сместился в пользу республиканца Дональда Трампа. Источники признают: не всё складывается в пользу демократов.

«Нет. И никто не желает открыто это признать. У Харрис есть шансы победить на президентских выборах, но сейчас их вряд ли можно оценивать оптимистично», — сказал неназванный стратег Демпартии.