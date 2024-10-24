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24 октября, 11:09

Демократическая партия США обеспокоена ускользающей из рук победой Харрис

Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Среди представителей Демократической партии США всё чаще возникают разговоры об ускользающей из рук их кандидата победе. Опасения по поводу потенциального проигрыша Камалы Харрис на президентских выборах связываются с результатами опросов в колеблющихся штатах. Об этом сообщает газета The Hill.

Демократы всё ещё вполне уверены в том, что Харрис сможет одержать победу на выборах. Однако в частных беседах некоторые выражают опасения, что победа незаметно ускользает из рук кандидатки. Это обусловлено тем, что за последние две недели исход выборов в колеблющихся штатах сместился в пользу республиканца Дональда Трампа. Источники признают: не всё складывается в пользу демократов.

«Нет. И никто не желает открыто это признать. У Харрис есть шансы победить на президентских выборах, но сейчас их вряд ли можно оценивать оптимистично», — сказал неназванный стратег Демпартии.

На данный момент согласно статистике, собранной Decision Desk HQ совместно с The Hill, Трамп занимает лидирующую позицию в четырёх из семи колеблющихся штатов — Аризоне, Висконсине, Джорджии и Северной Каролине. Харрис одерживает преимущество в Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

Эминем поддержал кандидатуру Харрис на предвыборном митинге в Детройте
Эминем поддержал кандидатуру Харрис на предвыборном митинге в Детройте

На данный момент в Штатах ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Согласно социальным опросам, преимущество было на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября совершили очередную попытку покушения, его шансы на победу в выборах выросли до 50%. Голосование состоится уже 5 ноября.

Мария Любицкая
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