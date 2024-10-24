«Не хотят — не надо»: Путин раскрыл, как будут строиться отношения с США после выборов
Путин: РФ будет готова сотрудничать с США после выборов на условии взаимности
Россия будет открыта к диалогу с Соединёнными Штатами после выборов, если они также будут выступать за сотрудничество. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, комментируя развитие отношений Москвы и Вашингтона после будущих результатов выборов в США.
«Если Соединённые Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое», — указал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.
Тем не менее, если США не хотят диалога, то он и не нужен, отметил Путин. По словам президента, этот выбор стоит за будущей вашингтонской администрацией.
Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Глава государства также отметил заразительный смех политика, который свидетельствует о том, что у неё всё хорошо.
Life.ru