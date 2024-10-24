«Не хотят — не надо»: Путин раскрыл, как будут строиться отношения с США после выборов

Россия будет открыта к диалогу с Соединёнными Штатами после выборов, если они также будут выступать за сотрудничество. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, комментируя развитие отношений Москвы и Вашингтона после будущих результатов выборов в США.

«Если Соединённые Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое», — указал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.