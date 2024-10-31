«В честь Харрис и Байдена»: Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после слов действующего лидера страны Джо Байдена о его сторонниках. Недавно хозяин Белого дома назвал поддерживающих республиканца граждан мусором.

Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после слов Байдена о его сторонниках. Видео © X / TrumpWarRoom / CNN

«Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь Камалы [Харрис] и Джо Байдена», — поинтересовался Трамп.

Однако знакомство Трампа с мусоровозом началось с конфуза: он не смог с первого раза ухватиться за ручку машины и чуть не упал.