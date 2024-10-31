«В честь Харрис и Байдена»: Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе
Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после слов Байдена о его сторонниках
Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе. Обложка © X / TeamTrump
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после слов действующего лидера страны Джо Байдена о его сторонниках. Недавно хозяин Белого дома назвал поддерживающих республиканца граждан мусором.
Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после слов Байдена о его сторонниках. Видео © X / TrumpWarRoom / CNN
«Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь Камалы [Харрис] и Джо Байдена», — поинтересовался Трамп.
Однако знакомство Трампа с мусоровозом началось с конфуза: он не смог с первого раза ухватиться за ручку машины и чуть не упал.
Напомним, президент США Джо Байден за неделю до выборов назвал мусором сторонников кандидата в лидеры Соединённых Штатов от республиканцев Дональда Трампа. После этого он попытался оправдаться и заявил, что под «мусором» он подразумевал разжигающие ненависть слова этих людей о Пуэрто-Рико. Ранее американский комик Тони Хинчклифф неудачно пошутил во время выступления на предвыборном митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке. Шоумен назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом».