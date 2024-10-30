Байден обозвал мусором сторонников Трампа и поспешил оправдаться за свои слова
Байден заявил, что назвал мусором слова сторонников Трампа о Пуэрто-Рико
Президент США Джо Байден поспешил оправдаться после того, как за неделю до выборов назвал мусором сторонников кандидата в лидеры Соединённых Штатов от республиканцев Дональда Трампа. По словам Байдена, под «мусором» он подразумевал разжигающие ненависть слова этих людей о Пуэрто-Рико.
Американский комик Тони Хинчклифф 28 октября неудачно пошутил во время выступления на предвыборном митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке. Шоумен назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». После этого предвыборный штаб кандидата от республиканцев открестился от слов Хинчклиффа, отметив, что они не отражают взглядов бывшего хозяина Белого дома.
На следующий день Байден во время онлайн-встречи с представителями латиноамериканского сообщества США отметил, что жители Пуэрто-Рико являются порядочными и хорошими людьми. При этом сторонников Трампа он назвал «единственным плавающим мусором» в этой стране.
«Я назвал «мусором« разжигающие ненависть высказывания сторонника Трампа в адрес Пуэрто-Рико, которые он изрыгнул на митинге в [комплексе] «Мэдисон-сквер-гарден». Это единственное слово, которым я могу это описать. Демонизация им латиноамериканцев немыслима. Это всё, что я хотел сказать», — позже объяснился американский лидер в соцсети X.
Пуэрто-Рико — зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» (находится под управлением Соединённых Штатов, не являясь их неотъемлемой частью); действие Конституции США на территории ограничено; верховная власть принадлежит Конгрессу Штатов, но территория имеет систему самоуправления.
Уже меньше недели остаётся до президентских выборов в США. Напомним, что американский вице-президент Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. 28 октября стало известно, что Байден досрочно проголосовал на выборах в штате Делавэр. Согласно подсчётам, всего досрочно отдали свой голос более 43 миллионов граждан.
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