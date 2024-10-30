Байден обозвал мусором сторонников Трампа и поспешил оправдаться за свои слова

Президент США Джо Байден поспешил оправдаться после того, как за неделю до выборов назвал мусором сторонников кандидата в лидеры Соединённых Штатов от республиканцев Дональда Трампа. По словам Байдена, под «мусором» он подразумевал разжигающие ненависть слова этих людей о Пуэрто-Рико.

Американский комик Тони Хинчклифф 28 октября неудачно пошутил во время выступления на предвыборном митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке. Шоумен назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». После этого предвыборный штаб кандидата от республиканцев открестился от слов Хинчклиффа, отметив, что они не отражают взглядов бывшего хозяина Белого дома.

На следующий день Байден во время онлайн-встречи с представителями латиноамериканского сообщества США отметил, что жители Пуэрто-Рико являются порядочными и хорошими людьми. При этом сторонников Трампа он назвал «единственным плавающим мусором» в этой стране.

«Я назвал «мусором« разжигающие ненависть высказывания сторонника Трампа в адрес Пуэрто-Рико, которые он изрыгнул на митинге в [комплексе] «Мэдисон-сквер-гарден». Это единственное слово, которым я могу это описать. Демонизация им латиноамериканцев немыслима. Это всё, что я хотел сказать», — позже объяснился американский лидер в соцсети X.