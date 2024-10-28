Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Согласно подсчётам специалистов из Университета штата Флорида, всего досрочно проголосовали 43 356 685 человек. Из них 21,9 миллиона сделали это при личном присутствии, а 21,4 миллиона — по почте.

В настоящее время лидером по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах президента, является Техас. Там уже проголосовали почти 5,4 миллиона граждан США. На втором месте расположилась Флорида (4,6 миллиона), затем Калифорния (4,2 миллиона), а также Джорджия (2,8 миллиона). Кроме того, жители Аризоны, Вашингтона, Вирджинии, Иллинойса, Колорадо, Мичигана, Огайо, Пенсильвании, Северная Каролины и Теннесси уже отдали голоса за будущего лидера Соединённых Штатов.