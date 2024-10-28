Байден досрочно проголосовал на выборах президента США
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Американский лидер Джо Байден досрочно проголосовал на предстоящих выборах президента США. Нынешний глава Соединённых Штатов отдал свой голос в штате Делавэр, сообщили в пресс-пуле Белого дома.
Согласно подсчётам специалистов из Университета штата Флорида, всего досрочно проголосовали 43 356 685 человек. Из них 21,9 миллиона сделали это при личном присутствии, а 21,4 миллиона — по почте.
В настоящее время лидером по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах президента, является Техас. Там уже проголосовали почти 5,4 миллиона граждан США. На втором месте расположилась Флорида (4,6 миллиона), затем Калифорния (4,2 миллиона), а также Джорджия (2,8 миллиона). Кроме того, жители Аризоны, Вашингтона, Вирджинии, Иллинойса, Колорадо, Мичигана, Огайо, Пенсильвании, Северная Каролины и Теннесси уже отдали голоса за будущего лидера Соединённых Штатов.
Напомним, что президентские выборы состоятся в США уже 5 ноября. Американский вице-президент Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. При этом за медийными кампаниями кандидатов внимательно следит весь мир, в том числе и Россия. Ранее поддержку Трампу и Харрис выразили известнейшие личности страны, такие как рэпер Эминем, актёр Мэл Гибсон, певица Тейлор Свифт, бизнесмен Илон Маск, а также певица Бейонсе.