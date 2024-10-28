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28 октября, 00:53

Штаб Харрис считает Байдена «политической обузой»

Axios: Штаб Камалы Харрис не допускает Байдена к предвыборным мероприятиям

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает действующему президенту Джо Байдену проводить агитационные мероприятия в её поддержку, несмотря на его желание участвовать. По информации Axios, в команде Харрис считают главу Белого дома «политической обузой», но не намерены полностью отказываться от его поддержки.

Источник сообщает, что штаб Харрис продолжает отвечать на запросы Байдена о помощи с фразой: «Мы свяжемся с вами».

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Чуть больше одной недели остаётся до выборов президента в США. Согласно опросам, Трамп имеет незначительный перевес. Однако на сторону Харрис встали певицы Бейонсе, Тейлор Свифт, рэперша Карди Би и её именитый коллега Эминем, выступивший недавно в поддержку демократов. В РФ также ждут выборов в США. Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, будет ли РФ поздравлять победителя выборов президента США. По его словам, это маловероятно.

Обложка ©

flickr / U.S. Secretary of Defense

Артём Гапоненко
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