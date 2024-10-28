Штаб Харрис считает Байдена «политической обузой»

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает действующему президенту Джо Байдену проводить агитационные мероприятия в её поддержку, несмотря на его желание участвовать. По информации Axios, в команде Харрис считают главу Белого дома «политической обузой», но не намерены полностью отказываться от его поддержки.