Трамп в случае победы на выборах предложит новую версию Минских соглашений, узнали СМИ

Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп может предложить новую версию Минских соглашений для урегулирования украинского конфликта, если победит на выборах. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на неназванного советника Трампа.

По данным собеседника издания, республиканец планирует пересмотр неудачных Минских соглашений 2014 и 2015 годов. При этом предполагается ввести механизмы контроля, подразумевающие последствия за несоблюдение договорённостей. Как уточнил советник Трампа, за выполнением условий должны будут следить европейские войска, а не НАТО или миротворцы ООН. В окружении республиканца заверяют, что при его победе на выборах он начнёт действовать «с головокружительной скоростью», чтобы решить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.