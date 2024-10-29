«Меньше чем за неделю»: Байдену и Харрис предрекли арест в случае победы Трампа

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах может арестовать своего оппонента от демократов Камалу Харрис и действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил немецкий бизнесмен и активист Ким Шмитц, известный как Ким Дотком. По его мнению, в качестве причины Трамп может привести подрыв российского газопровода.

«Демократы переживают о том, что Трамп проведёт расследование их преступлений после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против «Северного потока — 2», что является преступлением в любой юрисдикции», — написал Дотком в соцсети Х.