«Меньше чем за неделю»: Байдену и Харрис предрекли арест в случае победы Трампа
Дотком: Трамп в случае победы на выборах может арестовать Харрис с Байденом
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах может арестовать своего оппонента от демократов Камалу Харрис и действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил немецкий бизнесмен и активист Ким Шмитц, известный как Ким Дотком. По его мнению, в качестве причины Трамп может привести подрыв российского газопровода.
«Демократы переживают о том, что Трамп проведёт расследование их преступлений после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против «Северного потока — 2», что является преступлением в любой юрисдикции», — написал Дотком в соцсети Х.
Таким образом бизнесмен прокомментировал сообщения о том, что демократы пытаются предотвратить наблюдение в пунктах голосования в штате Джорджия, который является одним из колеблющихся. В обсуждении темы американский миллиардер Илон Маск также посчитал это мошенничеством.
Ровно неделя остаётся до выборов президента в США. Ранее Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов, а Харрис тем временем заполучила поддержку очередной звезды. Тем временем американцы массово отписываются от СМИ, которые хотят сохранить нейтралитет. США разделены на два лагеря, и после выборов у них может начаться собственный майдан.
Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz