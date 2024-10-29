Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов

«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в...управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него [спикера Палаты представителей Майкла Джонсона] и меня есть маленький секрет — мы его расскажем, когда закончится гонка» , — заявил Трамп на предвыборном митинге в спорткомплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Джонсон в свою очередь отметил, что заявление Трампа вызвало бурю негодования у представителей Демократической партии. Он заявил, что у президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис тоже были свои секреты. Так, Харрис знала, что Байден был физически и умственно неполноценен. При этом, по словам Джонсона, эти тайны не интересовали представителей СМИ так сильно, как нынешний секрет Трампа.