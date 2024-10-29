Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов
Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» управления страной после выборов
Кандидат в президенты США Доналд Трамп пообещал после выборов раскрыть «маленький секрет», который имеет большое влияние. Существование секрета подтвердил также спикер палаты представителей США Майк Джонсон, передаёт The New York Times.
«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в...управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него [спикера Палаты представителей Майкла Джонсона] и меня есть маленький секрет — мы его расскажем, когда закончится гонка», — заявил Трамп на предвыборном митинге в спорткомплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Джонсон в свою очередь отметил, что заявление Трампа вызвало бурю негодования у представителей Демократической партии. Он заявил, что у президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис тоже были свои секреты. Так, Харрис знала, что Байден был физически и умственно неполноценен. При этом, по словам Джонсона, эти тайны не интересовали представителей СМИ так сильно, как нынешний секрет Трампа.
В Нью-Йорке у Трампа прошёл крупный митинг, в течение которого кандидат от республиканцев четыре раза вспомнил о России. Так, он упомянул конфликт на Украине и подчеркнул, что хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что выборы в США состоятся 5 ноября. От Демократической партии на выборы выдвинута Камала Харрис. Своим напарником на предстоящих выборах она выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию вместе с Трампом будет представлять сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
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